الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتوقت أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 43 درجة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على جميع الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص مهيئة لسقوط الأمطار على مصر الوسطى والسواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

تحذير أهالي الصعيد

ووفق الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، حذرت الهيئة أهالي الصعيد من تدهور مستوى الرؤية الأفقية على محافظات صعيد مصر، بتأثير من شدة الرياح أسفل السحب الركامية الرعدية.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 36 22

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 34 20

المنصورة 34 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 20

دمياط 34 19

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 37 21

رفح 36 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 17

كاترين 31 13

الطور 35 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 30 20

مطروح 26 19

السلوم 27 17

سيوة 34 18

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 43 29