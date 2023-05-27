عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتوقت أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 43 درجة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على جميع الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص مهيئة لسقوط الأمطار على مصر الوسطى والسواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

تحذير أهالي الصعيد

ووفق الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، حذرت الهيئة أهالي الصعيد من تدهور مستوى الرؤية الأفقية على محافظات صعيد مصر، بتأثير من شدة الرياح أسفل السحب الركامية الرعدية.

 أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 36 22

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 34 20

المنصورة 34 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 20

دمياط 34 19

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 37 21

رفح 36 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 17

كاترين 31 13

الطور 35 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 30 20

مطروح 26 19

السلوم 27 17

سيوة 34 18

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 43 29

الأرصاد الـ 48 ساعة المقبلة هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بايدن بشأن مباحثات سقف الدين مع مكارثي

صنع الفارق .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء اللاعبين مع كولر

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

دعاء مستجاب في قيام الليل.. يقضي الحوائج

زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. ووزير المالية ينفي فرض رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ