أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟

أخبار مصر.. تبذل الدولة جهودا كبيرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي من القمح والمستورد، فاتجهت نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر تستبق أحداث العالم بخطة ناجحة للاكتفاء الذاتي من القمح | تقرير حكومي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليسلط الضوء على الجهود التي شهدتها السنوات الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية

عاصفة شديدة.. الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن مدينة أبو سمبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حدوث التواء بأحد أبراج الضغط المغذى لمدينة أبو سمبل مما أدى لانقطاع الكهرباء عن المدينة .

قبل ساعات من الافتتاح.. رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد معرض زهور الربيع

قام د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع قبل ساعات من الافتتاح للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



المجلس القومي للأمومة يعلن تعطل خط نجدة الطفل

نوه المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن وجود عطل مفاجئ بخطوط التليفونات الأرضية ( بخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ) بمقره الرئيسي الكائن على كورنيش المعادي مما أدى إلى انقطاع الخدمة؛ وجار إصلاحه من قبل الجهات المعنية.

طيران ناس تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية ومطار سفنكس اعتبارا من يونيو

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من ١٦ يونيو 2023 ، ليصبح أول شركة طيران سعودية تسيّر رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة.

قبل ما تروح .. تعرف على سعر تذكرة معرض الزهور ومقر إقامته

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى.

بالإنفوجراف والفيديو.. أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 مايو وحتي 25 مايو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

بالإنفوجراف| تعديل لائحة قانون الاستثمار الأبرز.. نشاط الحكومة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو 2023…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة.. صور

أعلنت وزارة النقل توفير أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر.

حصاد الزراعة.. إجراء حكومي لضبط أسعار اللحوم والإفراج عن أعلاف جديدة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤٤، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مايو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية بداية لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية، حيث قام الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.