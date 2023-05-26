وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية بداية لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية، حيث قام الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بزيارة ميناءي الإسكندرية والدخيلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والتي بدأها بمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير، التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر والمبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة، الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح و المكون من 4 طوابق، والمرور على جميع اقسام المبنى من قسم التشغيل و العمليات كما قام المدير التنفيذي للمحطة باستعراض الخطط الخاصة بالتشغيل خلال شاشات التحكم و تابع الوزير من خلالها عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة، وبعدها توجه وزير النقل للمرور على باقي الأقسام مثل قسم تكنولوجيا المعلومات ، القسم المالي ، قسم السلامة والصحة المهنية وقسم الموارد البشرية .

بالإضافة إلى تفقد المناطق الخاصة بتداول الحاويات و التي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO) ) ،وتابع سيادته اعمال التفريغ الحاويات على رصيف المحطة باستخدام اوناش الرصيف العملاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ، و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.

وتابع وزير النقل خلال جولته عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية ، وأماكن رص و تخزين الحاويات المبردة ( Refeers) و اصطفاف المعدات الخاصة بالمحطة مثل الشاحنات، رافع الحاويات وشاهد مناطق تدريب العاملين بالمحطة و الذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار و ادماجهم لخطة تدريب على اعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل و أفضل المعدلات العالمية في الأداء

كما تم تفقد بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة و التي قام بعرض إمكانيتها و مواصفاتها مدير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة ، وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول و خروج كافة الشاحنات و البضائع المتوجهة للمحطة و منع اى شاحنات او حاويات او بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق اقل وقت دخول و انتظار للشاحنات و الذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة

وأوضح اللواء بحرى عبد القادر درويش ، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض - الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء و إدارة و تشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية و تحويلها لموانئ لوجستية عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة ، أن المشروع قد واجه العديد من التحديدات المحلية والعالمية منذ البدء في أنشائه ، فقد بدأ العمل في المشروع مع ظهور جائحة كورونا - Covid 19 – بالإضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من متغيرات عالمية في عدم استقرار أسعار الصرف والتأثير على أسعار وتوقيتات توريد المعدات و على حركة سلاسل الإمداد ، وعلى الرغم من كل ذلك استطاعت الشركة مواجهة كل هذه التحديدات وسعت جاهدة لإنجاز كافة الأعمال خلال مخطط الزمنى المتفق علية ، و الانتهاء من كافة التجهيزات و استيفاء جميع الملاحظات لافتتاح هذا المشروع القومي العملاق و تقديمة للدولة بمظهر لائق تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً.

وأكد وزير النقل، أن هذا المشروع الاقتصادي العملاق أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، كما يساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

ولفت إلى أنه تم إنشائها برأس مال مصري 100%، موضحا أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما اضاف انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وأضاف أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر فبراير الماضي، و تتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا ، بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من خطوط ملاحية عالمية مختلفة بالإضافة الى الخطوط الملاحية الجاري التفاوض معها ضمن الخطة التسويقية للمحطة خلال الفترة القادمة ، تمهيدا لبدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل و جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوافر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.



تجدر الإشارة الى أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يساهم به كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة ويقوم بإدارة وتشغيل المحطة شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وتختلف المرتبة الثانية في مصاف شركات خطوط الملاحة العالمية



بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع واشار الوزير

إلى استراتيجية وزارة النقل التي تتبلور في إنشاء و خلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي و الزراعي و التعديني و الخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة و سريعة و آمنة مشيرا الى ميناء السادس من أكتوبر الجاف

الذي يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الاسكندرية - محور القاهرة / الإسكندرية) لتحقيق توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات





وتفقد الوزير مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز امواج جديدة في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وحيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م و طول الحاجز الغربي 1380 م كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة كما تفقد الفريق مهندس وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية ،كما تم تفقد مشروع انشاء وتطوير الموانى النهرية على ترعة النوبارية بالأسكندرية بعدد ۲ رصيف ( ٥,٤ ) وحيث يهدف المشروع الى تيسير وتسهيل أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الواردة و الصادرة من ميناء الأسكندرية عبر المراكب المارة في ترعة النوبارية وزياده اعداد السفن القادمة إلي ميناء الاسكندرية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، مضيفا ان أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد مشيرا الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.

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