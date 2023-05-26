قبل ما تروح .. تعرف على سعر تذكرة معرض الزهور ومقر إقامته

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى.

المعرض يستمر شهرًا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساء.



وتم تحديد سعر تذكرة الدخول للمعرض بـ 10 جنيهات للفرد، حيث يحرص عدد كبير من المصريين على زيارته خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.



ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة ، كما أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.



معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، ويقام المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.



معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.