أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة.. صور

أعلنت وزارة النقل توفير أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر.



وأوضحت الوزارة أنه توفر أيضًا أماكن انتظار السيارات بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT :



قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.



قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.

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