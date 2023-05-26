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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طيران ناس تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية ومطار سفنكس اعتبارا من يونيو

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من ١٦ يونيو 2023 ، ليصبح أول شركة طيران سعودية تسيّر رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة.

ويبدأ طيران ناس تسيير رحلاته من جدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتباراً من ١٦ يونيو، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ومن الرياض اعتباراً من 01 يوليو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، مما يجعل مطار سفنكس الوجهة الخامسة لطيران ناس في مصر حيث تمضي الشركة قدماً في خططها التوسعية في السوق المصري، تماشياً مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "سعداء بالإعلان عن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة ومطار سفنكس الدولي بالقاهرة، خاصة وأن إطلاق الرحلات المباشرة بين جدة ومطار سفنكس يأتي قبيل موسم الحج لهذا العام، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سلطات الطيران المدني المصرية والسعودية وكافة الجهات على جهودها الحثيثة لتعزيز التواصل الجوي بين البلدين الشقيقين".

وأضاف "نحن بالفعل نربط مصر بالمملكة بأكثر من 100 رحلة أسبوعية مباشرة، ويربط طيران ناس مصر بالمملكة برحلات مباشرة تنطلق من 5 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة. وتشغيل الرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي يدفع بخطط توسع طيران ناس في السوق المصرية إلى مستوى جديد، مما سيوفر لضيوفنا مجموعة واسعة من خيارات السفر المباشرة إلى الوجهات الرئيسية في مصر".

كما يربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، ويهدف إلى الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية من خلال استراتيجيته للتوسع والنمو التي تم إطلاقها في أوائل عام 2022، تحت شعار "نربط العالم بالمملكة".

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