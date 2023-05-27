عاصفة شديدة.. الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن مدينة أبو سمبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حدوث التواء بأحد أبراج الضغط المغذى لمدينة أبو سمبل مما أدى لانقطاع الكهرباء عن المدينة .

وجاء فى بيان وزارة الكهرباء أنه فى الساعة ١٧:٣٠ مساء يوم الجمعة ونتيجة لعاصفة شديدة حدث التواء بالجزء العلوي لاحد الابراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط أبوسمبل / الإصلاح ٣ والذي يغذي مدينة ابو سمبل مما ادي الي انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأوضحت الوزارة أنه تم علي الفور الدفع بـ ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة اسوان لتغذية الاحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد لـ الإصلاح وإعادة التغذية في اسرع وقت ممكن.