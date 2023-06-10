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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قبيل بدء الامتحانات| محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بقطور .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة مسائية لعدد من اللجان بمدارس مدينة قطور، بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور.

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وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية مدرسة قطور الثانوية المشتركة، مدرسة السادات الإعدادية بنات ومدرسة السادات الابتدائية، كما حرص المحافظ على تفقد استراحة مبيت رؤساء اللجان، مؤكداً على توفير كافة وسائل الراحة لهم.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم موجهاً باستمرار مرور اللجان للتأكد من توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة من المقاعد الحديثة ووسائل التهوية من المراوح وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء باستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، مؤكداً على توفير الأجواء والمناخ المناسب خلال فترة الامتحانات والتي تبدأ في  12 يونيو  الجاري ، وتستمر ١٣ يوليو القادم.

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من جانبه أوضح ناصر حسن أنه تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، بالإضافة للتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير  سيارة للمرور على اللجان.

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الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية،  ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة، منها ٥٧ لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و٥٩ لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

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أخر الإستعدادات الامتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المدارس الخاصة امتحانات الثانوية العامة الميكانيكية

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