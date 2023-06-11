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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجنب الألوان المثيرة والبرفانات.. نصائح هامة لتفادي هجوم أسماك القرش

أسماك القرش
أسماك القرش

رصد برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على سي بي سي، أسباب هجوم أسماك القرش على البشر وأهم النصائح لتفادي الحوادث.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل علي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، خلال مداخلة عبر زوم، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، على سي بي سي، إن القرش ربما يكون جاع أو أخطأ في تعريف فريسته، حيث أن القروش غير مخيفة، ومن النادر حدوث حالات لهجوم أسماك القرش في المياه المصرية.

 

وأشار إلى أن القروش تذهب للمياه الدافئة لوضع الأجنة، وتقترب من الشواطئ ولا تفضل لحوم البشر او دمائهم، ولا تستسغهم، وربما كانت تخاف على النسل الخاص بها.

 

حاسة شم القروش

 

ووجه عدد من النصائح، مشيرًا إلى أن حاسة الشم لدى القروش قوية جدًا، وتشعر بما يدور حولها، ولذا يجب تجنب استخدام الدهانات والبارفانات والواقي الشمسي "صن بلوك"، وتجنب الألوان المثيرة والجذابة، والفسفورية، وعدم ارتداء قطع معدنية، مثل "الدبلة".

القرش أسماك القرش عمرو خليل عادل علي المعهد القومي لعلوم البحار

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