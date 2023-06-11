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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للسعادة.. 7 طرق لتنعم بالرفاهية

اليوم العالمي للسعادة
اليوم العالمي للسعادة

يحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة فى 11 يونيو من كل عام، كما يمكن تحقيق السعادة والرفاهية عن طريق القيام بأنشطة مختلفة تساعد على تحسين الصحة النفسية والعاطفية والاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرز الطرق لتحسين السعادة والرفاهية الشخصية التى كشف عنها الدكتور محمد هاتي أخصائي الصحة النفسية هي. 

1. ممارسة التمارين الرياضية: حيث يساعد ممارسة التمارين الرياضية على تحسين الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية وتقليل مستويات التوتر والقلق.

2. القراءة والتعلم: حيث يعمل الاستمرار في القراءة والتعلم على تحسين الذاكرة وتطوير المهارات العقلية والتفكير الإيجابي.

3. التواصل الاجتماعي: حيث يساعد التواصل مع الآخرين على تحسين العلاقات الاجتماعية والعاطفية وتقليل الشعور بالوحدة والعزلة.

4. الاهتمام بالنظام الغذائي والنوم الجيد: حيث يساعد الاهتمام بالنظام الغذائي والحصول على قسط كافي من النوم على تحسين الصحة العامة وتحسين المزاج والطاقة.

5. القيام بالهوايات المفضلة: حيث يساعد القيام بالأنشطة التي تحبها على تحسين المزاج وزيادة الرضا الشخصي.

6. العمل على تحقيق الأهداف الشخصية: حيث يعمل العمل على تحقيق الأهداف الشخصية على تحسين الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز والتحكم في الحياة.

7. العمل التطوعي: حيث يساعد العمل التطوعي على تحسين الصحة النفسية والاجتماعية وتحقيق الرضا الشخصي عن طريق المساهمة في خدمة المجتمع.

وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن تحقيق السعادة والرفاهية من خلالها، ويجب على الشخص اختيار الطرق التي تناسبه وتتوافق مع احتياجاته ورغباته.

الصحة النفسية والجسدية العلاقات الاجتماعية المهارات العقلية النفسية والجسدية النظام الغذائي اليوم العالمي للسعادة تحسين الصحة النفسية تحسين المزاج ​​​​​​​health

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