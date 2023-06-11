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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدور العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية

صدور العددد الجديد
صدور العددد الجديد من مجلة الكرازة

صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الغلاف صورة  قداسة البابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر،  حيث أقيمت عشية العيد فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وقداس العيد في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

ضم العدد الجديد مجموعة من المقالات منها، "ارع خرافي" لنيافة الأنبا باخوميوس، كما يذخر العدد الجديد بالتوصيات التي أقرها المجمع المقدس، إلى جانب الرسالة التي أصدرها بخصوص الأوضاع فى السودان وذلك فى جلسته العامة والتى عقدت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني فى مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وحضرها ١٠٧ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٨ عضوًا.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

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