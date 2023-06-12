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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي بالنقض يكشف تفاصيل عن الابتزاز الإلكتروني وخطورة التيك توك.. فيديو

الإبتزاز الإلكتروني
الإبتزاز الإلكتروني

أكد الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض، أن الابتزاز الإلكتروني هو مشكلة عالمية موجودة منذ الزمان القديم، و لكنها حاليا زادت انتشارا وخطورة وسهولة.

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن الفرد هو الذي يقدم بذاته الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الشخص المُبتز ضده.

وأشار"شعبان"، إلى أن رقابة الأسرة لأبنائهم  لها دور في الحد من هذه المشكلة، بالإضافة إلى دور مؤسسات الدولة في الإعلام و حتى الكنائس و المساجد لها دور في نشر الوعى للأفراد، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة للأشخاص المتضررين و المعرضين للإبتزاز، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للابتزاز هي السوشيال ميديا و خاصة التيكتوك.  

و نوه، إلى أن هناك ابتزازا خاصة لصغار السن من خلال الألعاب الإلكترونية، وأنها بداية الاستدراك للابتزاز خاصة عند انشغال الأهالى عن أبنائهم.
 

الإبتزاز الإلكتروني التيك توك محامي بالنقض ست الستات دينا رامز صدى البلد

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