عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال مشروعات "برنامج فرصة" لأسر تكافل وكرامة في المنيا

مشروعات التمكين الاقتصادي
مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التضامن الاجتماعي تستكمل مشروعات المرحلة الثانية من "برنامج فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة بتمويل من البنك الدولي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية في المجتمعات الريفية، وخاصة النساء والشباب، وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

محافظ المنيا يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويشيد بأوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين

سكرتير عام المنيا وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروعات تنموية بسمالوط

 

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المديرية سلمت 20 مشروع تربية ماعز و أعلاف تكفى لمدة 6 أشهر، كما سلمت 81 مشروعا ًمن جمعية القيادات المصرية قيمة كل مشروع 15 ألف جنيه بقريتي طرفا قلوصنا بمركز سمالوط.

مشيراً إلى أن الماشية المسلمة حصلت على التطعيمات الكاملة وتم تسليم كارت المتابعة البيطرية للمستفيدين، وكذلك تسليم 140 رأس ماعز لـ 35 مستفيدا بقرية دفش بسمالوط من جمعية نهضة المرأة المصرية وتسليم المستفيدين حصة من الأعلاف الحيوانية تكفي لمدة 3 أشهر وكارت متابعة بيطرية إلى جانب عقد لقاء استرشادي لتوعيتهم بكيفية التعامل والاستفادة من المشروع على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر، أن (برنامج فرصة ) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، وكذلك تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، و خدمات أخرى غير المالية تتمثل فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .
 

أهداف التنمية المستدامة أسامة القاضي محافظ المنيا التضامن الاجتماعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة سفير الاتحاد الأوروبى مشروعات المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بعد أزمته الصحية.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويشيد بأوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين

ترشيحاتنا

تفاصيل لأول مرة.. بسام راضى يكشف لقناة إيطالية موقف مصر من سد النهضة

لمنع الغش وتسريب الأسئلة .. الجزائر تقطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة

متى عيد الأضحى 2023 ومواعيد أداء صلاته بالقاهرة والمحافظات

أبوالغيط : القضية الفلسطينية تتصدر أجندة الدبلوماسية العربية.. ونواصل حمل لواء الدفاع عنها

أبوالغيط: مستعد للتعاون مع دول الباسفيك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

كواليس مثيرة في قصة طالبة المنوفية بعد العثور على جثمانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند نقص المغنيسيوم؟.. أمراض لن تتوقعها

إياكي تعمليها .. أكلة ممنوعة على طلاب الثانوية العامة نهائيا

5 أسباب صادمة تؤدي لتدهور صحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب|تفاصيل

لماذا لا ترغب ناسا في استخدام أقلام الرصاص بالفضاء؟ اعرف القصة الحقيقية

فيديو

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ