استكمال مشروعات "برنامج فرصة" لأسر تكافل وكرامة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التضامن الاجتماعي تستكمل مشروعات المرحلة الثانية من "برنامج فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة بتمويل من البنك الدولي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية في المجتمعات الريفية، وخاصة النساء والشباب، وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المديرية سلمت 20 مشروع تربية ماعز و أعلاف تكفى لمدة 6 أشهر، كما سلمت 81 مشروعا ًمن جمعية القيادات المصرية قيمة كل مشروع 15 ألف جنيه بقريتي طرفا قلوصنا بمركز سمالوط.

مشيراً إلى أن الماشية المسلمة حصلت على التطعيمات الكاملة وتم تسليم كارت المتابعة البيطرية للمستفيدين، وكذلك تسليم 140 رأس ماعز لـ 35 مستفيدا بقرية دفش بسمالوط من جمعية نهضة المرأة المصرية وتسليم المستفيدين حصة من الأعلاف الحيوانية تكفي لمدة 3 أشهر وكارت متابعة بيطرية إلى جانب عقد لقاء استرشادي لتوعيتهم بكيفية التعامل والاستفادة من المشروع على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر، أن (برنامج فرصة ) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، وكذلك تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، و خدمات أخرى غير المالية تتمثل فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .

