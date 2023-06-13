مروة عبدالمنعم عن عدم عملها: مكنش في سوشيال ميديا وتريند وقتها يثبتوا براءتي

حلت الفنانة مروة عبد المنعم، ضيفة على برنامج "الستات"، للكشف عن تفاصيل في حياتها الشخصية و المهنية.

و قالت مروة عبد المنعم، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، إن صمودها و قوتها أمام أبنائها بالرغم من اكتئابها الداخلي و عدم ظهوره لمن حولها يعتبر حرب تعيش فيها يوميا، موضحة أنها لا تملك رفاهية الانهيار.

و أوضحت مروة عبد المنعم، أنها في لحظات غضبها و انهيارها تقوم بركوب سيارتها و تنهار بالبكاء و الصراخ، معقبة: " لما بضايق بنزل عربيتي و أقعد أعيط و اصرخ".

و تابعت، أن فترة عدم عملها في الفن بدأت منذ 2016 بعد الثورة حتى اليوم، لم تعد تتلقى أي أعمال أو أدوار، مضيفة أنها لم تعلم السبب و خاصة بعد قضيتها مع العاملة الخاصة بها و وفاتها، قائلة: " الإعلام موجهش في القضية دي جامد و مكنش في سوشيال ميديا و تريند وقتها يثبتوا برائتي".

