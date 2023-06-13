كان يفرق بينهما بالحذاء.. قصة اكتشاف كابتن زيزو للتوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن موقف طريف مر به مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، حينما كان مدربا للناشئين بالنادي الأهلي وخضع حينها حسام وإبراهيم للاختبار بالقلعة الحمراء تحت 14 سنة، قائلاً: " شبههم كان عملي مشكلة كانوا شبه بعض جداً خاصة في الفترة دي وكانوا فولة وإتقسمت نصين ".



وواصل خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " كان فى صعوبة كبيرة جدًا فى التفرقة بينهما، لأنهما شبه بعض جدًا، وقمت باستخدام حيلة عشان أقدر أفرق بينهما، فأعطيت كل واحد منهم حذاء مختلف من ماركات مختلفة ولكن مع الوقت نسيت، ومقدرتش أفرق بينهم برضه".



وأكمل : " فى يوم الاختبار ندهت لواحد منهم قولتله اسمك إيه؟ قال لى حسام حسن، قولت له طيب أنزل كمل، وهو بيلعب لقيت واحد من برا عمال يقوله العب يا إبراهيم، رحت جيبه وقولت له يا ابنى مش قولتلى اسمك حسام، قال لى لا أنا إبراهيم أخوه".



وأتم : " كنت بنده عليهم وكل شوية أققول ياحسام يقولي لا أنا إبراهيم ".