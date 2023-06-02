مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

أعرب إبراهيم حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الشديدة بافتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وقال إبراهيم حسن فى تصريح له إن الدعوة الرسمية من مجلس إدارة الأهلي جاءت في توقيت مهم "لتؤكد أن الأهلي يقدر أبناءه الحقيقيين" موجها الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته.

وعن غياب شقيقه التوأم حسام عن الاحتفالية قال إبراهيم "حسام تلقى دعوة رسمية لحضور الاحتفالية معي لكن الدعوة وصلته بعد أن سافر إلى الإمارات.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.