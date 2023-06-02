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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي ووليد سليمان يهنئان الخطيب بافتتاح فرع الأهلي الجديد بالتجمع الخامس

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حرص كل من حسام غالي ووليد سليمان، لاعبي النادي الأهلي السابقين، علي تهنئة محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بافتتاح الفرع الجديد للنادي بالتجمع الخامس.

ونشر حسام غالي صور برفقه الخطيب، من داخل النادي الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق كاتبًا: “النادي الأهلي فرع التجمع الخامس”.

ونشر وليد سليمان صورة، وهو يهنئ محمود الخطيب، علي افتتاح الفرع الجديد للنادي، ونالت الصورة إعجاب عدد  كبير من قبل المتابعين.

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس 


ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

حسام غالي وليد سليمان النادي الأهلي الأهلى محمود الخطيب الخطيب

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