عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

صدى البلد

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، عن حقيقة خلافه مع كهربا ومحمد الشناوي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: “اخترت أن أكتب اسم شوبير على القميص، وأحب أن يظل الاسم في الملاعب، وقصدت أن أرتدي القميص بالعكس في النهائي؛ لأجل أبي، وأخبرته بذلك”.

وأوضح: “لا أساس من الصحة حول استبعادي من قائمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب خناقة مع الشناوي وكهربا، كولر اجتمع بنا وأخبرني أنني لعبت مباراة كبيرة، ولكن الشناوي هو من سيخوض لقاء الإياب في المغرب، وعلي لطفي على دكة البدلاء، وأخبرت كولر أنني معه في أي قرار يتخذه، وبالطبع حزنت لاستبعادي من القائمة”.

وأكمل: محمد الشناوي أهداني الميدالية؛ بسبب قرار سيد عبد الحفيظ بعدم صعود المنصة إلا لقائمة الـ 27 لاعبا والجهاز الفني فقط، واهدائي الميدالية؛ حركة لا تخرج إلا من كابتن كبير، وعلاقتي به مميزة للغاية، وكلنا أخوة وأصدقاء، حراس الأهلي كلهم سالكين".

وأردف: "إكرامي أخويا الكبير، ودائما يدعمني، ويتواصل معي، ولا يتأخر عني إذا طلبت منه جاوانتي أو ستارز".

وعن تصرفه مع المشجع الزملكاوي في المطار، قال: “تصرفه يسيء للزمالك، وهناك عدة أمور حدثت قبل التصوير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن نحتفل؛ لأننا بذلنا مجهودا كبيرا في البطولة، وتصادف وجوده في المطار، وكنا نحتفل ونرقص، هو حظه وحش”.

مصطفى شوبير دوري ابطال افريقيا الوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب أسئلة الاقتصاد والإحصاء قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

مجلس النواب يستكمل عقد جلسته العامة.. اليوم

هادي خشبة: الأهلي منافس «مرعب» لأندية القارة السمراء

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الثلاثاء 13-6-2023

كيفية الإحرام في حج التمتع.. اعرف الضوابط

اعرف السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى 15 يونيو.. العرض المسرحي أشياء الليل لثقافة سمالوط بالمنيا| صور

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ