مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، عن حقيقة خلافه مع كهربا ومحمد الشناوي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: “اخترت أن أكتب اسم شوبير على القميص، وأحب أن يظل الاسم في الملاعب، وقصدت أن أرتدي القميص بالعكس في النهائي؛ لأجل أبي، وأخبرته بذلك”.

وأوضح: “لا أساس من الصحة حول استبعادي من قائمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب خناقة مع الشناوي وكهربا، كولر اجتمع بنا وأخبرني أنني لعبت مباراة كبيرة، ولكن الشناوي هو من سيخوض لقاء الإياب في المغرب، وعلي لطفي على دكة البدلاء، وأخبرت كولر أنني معه في أي قرار يتخذه، وبالطبع حزنت لاستبعادي من القائمة”.

وأكمل: محمد الشناوي أهداني الميدالية؛ بسبب قرار سيد عبد الحفيظ بعدم صعود المنصة إلا لقائمة الـ 27 لاعبا والجهاز الفني فقط، واهدائي الميدالية؛ حركة لا تخرج إلا من كابتن كبير، وعلاقتي به مميزة للغاية، وكلنا أخوة وأصدقاء، حراس الأهلي كلهم سالكين".

وأردف: "إكرامي أخويا الكبير، ودائما يدعمني، ويتواصل معي، ولا يتأخر عني إذا طلبت منه جاوانتي أو ستارز".

وعن تصرفه مع المشجع الزملكاوي في المطار، قال: “تصرفه يسيء للزمالك، وهناك عدة أمور حدثت قبل التصوير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن نحتفل؛ لأننا بذلنا مجهودا كبيرا في البطولة، وتصادف وجوده في المطار، وكنا نحتفل ونرقص، هو حظه وحش”.