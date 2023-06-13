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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعاون مع جنوب أفريقيا في مجالات النانوتكنولوجي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت كلية الصيدلة وفدا مكونا من سيكونزيلا سوخونا، نائب مدير التعاون الدولي الثنائي في أفريقيا، وأولاني موكوبا، نائب مدير أبحاث التقنيات البازغة في وزارة العلوم والابتكار الجنوب أفريقية، والدكتور مالك مازا، الأستاذ في جامعة جنوب أفريقيا وصاحب كرسي اليونسكو في النانوتكنولوجي في أفريقيا، والدكتور سوبراكاس روي، مدير مركز الابتكار في النانوتكنولوجي التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية، والدكتورة وتمباطا رامالابا، الباحثة بالمركز.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على هامش  زيارة وفد جنوب أفريقيا لكلية الصيدلة بالجامعة التي جاءت لبحث أوجه التعاون في مجال النانو تكنولوجي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة للتوسع في الشراكات البحثية على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة مع المؤسسات المتخصصة في البحوث التطبيقية، حيث إن وفد جنوب أفريقيا له خبرات واسعة في البحوث التطبيقية ويعد مجلس البحوث العلمية والصناعية أكبر مركز للبحوث الصناعية في قارة أفريقيا وله باع طويل في إنشاء شركات قائمة على مخرجات البحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن ورشة العمل أسفرت عن تحديد مجالات التعاون المشترك في أبحاث مشتركة وعرضت مؤسسات جنوب أفريقيا استضافة بعض الطلاب والباحثين المصريين في زيارات عمل داخل جنوب أفريقيا، على أن تستضيف جامعة حلوان باحثين من جنوب أفريقيا.

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وعقب الزيارة، تم عقد ورشة عمل شارك فيها عدد من الباحثين بجامعة حلوان والمركز القومي للبحوث وعدد من الجامعات المصرية.

واستعرض الباحثون بجامعة حلوان الأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات النانوتكنولوجي، كما استعرض الضيوف من جنوب أفريقيا اهتماماتهم البحثية وتناولت الموضوعات بحوث النانوتكنولوجي في مجالات الصحة وتوصيل الدواء، المواد المتقدمة، مواد الطاقة، المواد الحيوية، ومركبات النانو.

كما تناولت أيضا تسويق بحوث النانوتكنولوجي وعرض لاستراتيجية جنوب أفريقيا في مجال النانوتكنولوجي.

وقام الوفد في نهاية ورشة العمل بزيارة تفقدية لمركز بحوث النانوتكنولوجي بالجامعة.

وقد حضر الزيارة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، ولفيف من الباحثين من كليات العلوم والهندسة والتعليم التكنولوجي والصيدلة، إلى جانب الحضور من مراكز البحوث والجامعات المصرية.
 

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
البحوث التطبيقية الباحثين المصريين البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة

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