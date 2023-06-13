خطر يهدد العالم.. حلف الناتو يحذر من انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، من أن العالم سيصبح أكثر خطورة إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا، وهو الأمر الذي سيلهم الصين.

وقال ستولتنبرج للصحفيين، خلال زيارته للبيت الأبيض: "إذا انتصر الرئيس بوتين... العالم سيصبح أكثر خطورة لأنه سيلهم دولا أخرى، بما في ذلك الصين".

وشكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة على حزمة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن “الأوكرانيين يحرزون تقدما خلال عمليتهم الهجومية”.

وقال ستولتنبرج: "كلما تمكن الأوكرانيون من تحرير المزيد من الأراضي، زادت قوة مواقفهم على طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني وتثير أزمة أمنية دولية.

وقال في اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس: “الولايات المتحدة تتورط بشكل مباشر تقريبا في هذا الصراع وتثير أزمة أمنية دولية خطيرة، لأن تعديل الطائرات المسيرة التي تهاجم سفينتنا الحربية لا يزال أمرا خطيرا… وعليهم أن يعلموا أننا نعرف ذلك”، مضيفا أن ”موسكو ستفكر فيما يجب فعله في المستقبل”.