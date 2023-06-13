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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف على مسقط رأس زيلينسكي.. وعشرات القتلى والجرحى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

هاجمت القوات الروسية مدينة جديدة في أوكرانيا وشنت موجة من الهجمات الصاروخية التي ضربت مدينة كريفي ريه وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوسط أوكرانيا.

 

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب عشرات الأشخاص الآخرين جراء القصف الأخير لمدينة كريفي ريه وفقاً لما نشرته “سي إن إن”.

 

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا سيتم تدبيرها من مخازن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

 

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وجه رسالة شكر للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم أمريكا لأوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها أمام روسيا.


وكتب زيلينسكي على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: شكرًا لك يا بايدن على حزمة أخرى من المساعدة الدفاعية.

وأضاف زيلينسكي: أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار هي بالضبط ما تحتاجه قوات الدفاع اليوم، نحن نقدر الدعم الثابت للشعب الودود، ومساعدة فاعلة في تحرير الأراضي، معًا سنعيد وحدة أراضي أوكرانيا ، ونحافظ على استقلالها ، ونحمي ديمقراطيتها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة كريفي ريه أوكرانيا الهجمات الصاروخي

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