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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن تحويل نظام تأشيرات شنجن إلى الإلكتروني

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تغيير نظام تأشيرات شنجن الحالي إلى النظام الإلكتروني، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي، التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، أن المتقدمين سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع.

ومن جانبها، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرجارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التغيير يعزّز أمن منطقة شنجن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال.

وتشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

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