عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسقف جرجا يفتتح المدرسة الصيفية لتنمية مهارات الأطفال

أسقف جرجا يفتتح المدرسة
أسقف جرجا يفتتح المدرسة الصيفية لتنمية مهارات الأطفال

افتتح نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، مدرسة الأغصان ( Summer School ) بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل وكنيسة السيدة العذراء بجرجا.

وتعمل المدرسة خلال أشهر الصيف، وتهدف إلى تنمية مهارات الأطفال من سن ٤ سنوات إلى ١٢ سنة، بهدف تعزيز الإبداع لديهم في عدة مجالات، منها: دراسة الكتاب المقدس وحفظ المزامير، وتعلّم اللغة القبطية والألحان والتسبحة والطقس الكنسي والترانيم، وسلوكيات واتيكيت وتربية رياضية وألعاب متنوعة، وتعلّم الكمبيوتر والتربية الفنية والأشغال اليدوية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى ترانيم وآيات باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وصلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام سكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي،  في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بحي كوتسيكا التابع للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥٣ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

وألقى نيافته كلمة تشجيع للفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، الأربعاء، ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

استضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر، وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا". 

ومن جانبها، قالت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة:  "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".

أسقف إيبارشية جرجا مدرسة الأغصان كنيسة السيدة العذراء تنمية مهارات الأطفال الأنبا مرقوريوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر بعد الفوز بدوري الأبطال

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

فرج عامر: حمدي فتحي أغلى لاعب تم بيعه في الخليج العربي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

عرابـي: مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأهلي نحو اللقب

اضطهاد سياسي..ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

100 مليون شجرة.. هل تنقذ الإمارات كوكب الأرض من كارثة؟

من أمريكا.. زاهي حواس: مصر مليئة بالكنوز.. ومنطقة المطرية تحتها مقابر قديمة|تفاصيل

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ