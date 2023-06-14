أسقف جرجا يفتتح المدرسة الصيفية لتنمية مهارات الأطفال

افتتح نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، مدرسة الأغصان ( Summer School ) بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل وكنيسة السيدة العذراء بجرجا.

وتعمل المدرسة خلال أشهر الصيف، وتهدف إلى تنمية مهارات الأطفال من سن ٤ سنوات إلى ١٢ سنة، بهدف تعزيز الإبداع لديهم في عدة مجالات، منها: دراسة الكتاب المقدس وحفظ المزامير، وتعلّم اللغة القبطية والألحان والتسبحة والطقس الكنسي والترانيم، وسلوكيات واتيكيت وتربية رياضية وألعاب متنوعة، وتعلّم الكمبيوتر والتربية الفنية والأشغال اليدوية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى ترانيم وآيات باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وصلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام سكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بحي كوتسيكا التابع للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥٣ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وألقى نيافته كلمة تشجيع للفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، الأربعاء، ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

استضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر، وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا".

ومن جانبها، قالت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".