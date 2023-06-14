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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

صدى البلد

تمنى المعلق الرياضي، بلال علام، أن يعتزل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف بلال علام خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "ظروف مباراة العودة بين الأهلي والوداد كانت صعبة، ومحمد عبد المنعم هو نموذج متكرر لإبراهيم سعيد".

وواصل: "محمد عبد المنعم لاعب مميز منذ أن كان متواجدًا في سموحة، وأجهز لقبًا خاصًا لـ محمد عبد المنعم بعد أدائه المميز، ومتفائل بمركز رأس الحربة في وجود أحمد ياسر ريان ومصطفى محمد، وأحمد أمين أوفا لاعب إنبي مهاجم مميز وواعد".

وزاد: "طريقة منتخب مصر لا تناسب إمكانيات أحمد حسن كوكا المميزة، والدفع بمحمد أفشة وعمرو السولية كان كلمة السر أمام الوداد المغربي، وحسين الشحات وبيرسي تاو هو الثنائي الأفضل لأجنحة النادي الأهلي".

وشدد: "مستوى بيرسي تاو أعلى من مستوى الدوري المصري، وعلي معلول سيكتب إسمه بأسطر من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، وجيلبرتو وأشرف بن شرقي وعلي معلول هم الثلاثي المحترف الأفضل في تاريخ مصر".

وتابع :" أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الدوري المصري، والمرحلة الإنتقالية لنادي الزمالك تؤثر على أداء الفريق مع أوسوريو، وأحمد فتوح لاعب مهاري وقرار أوسوريو بالدفع به في خط الوسط عبقري، وأتمنى عودة طارق حامد إلى صفوف نادي الزمالك، وزكريا الوردي لاعب كبير ولكنه لم ينجح مع نادي الزمالك".

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