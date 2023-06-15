رئيس مركز ومدينة سمالوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بشارع الصفصافة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالإسراع في معالجة مياه الصرف الصحي وتنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي وانجازها في أقرب وقت ممكن، على مستوى مراكز المحافظة ، بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحاً أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة لرفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بـ"شارع الصفصافة ، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تابع الأعمال التي يجرى تنفيذها بمشروع الصرف الصحي وتغير الخط الرئيسي ، وطالب رئيس المركز القائمين على المشروع بضرورة بذل أقصى جهد حتى يخرج المشروع على أكمل وجه وفى الوقت المحدد بما يحقق رضا المواطن .