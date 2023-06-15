لاصلاح خط الطرد.. ضعف مياة الشرب السبت المقبل بمدينة المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا برئاسة المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ضعف مياه الشرب عن مركز ومدينة المنيا نظرا لوجود أعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ السبت الموافق 17 يونيو الجاري، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، والمؤسسات الحيوية، لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.