لأول مرة.. قبطي يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن من حقوق أسيوط.. شاهد

أنا محام شاب ومصدر التشريع " الشريعه الإسلامية" فكان لابد أن أدرس مصدر التشريع فقررت الحصول على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن في كلية الحقوق جامعة أسيوط وحصلت على الدبلوم بتقدير "جيد" وسط حالة من الدهشه من الجميع هكذا قال جورج إبراهيم حشمت إبراهيم ابن محافظة المنيا في حديثه " لصدي البلد".

ويضيف جورج، إنه يعد اول طالب قبطي خريج يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن منذ تأسيس كلية الحقوق بجامعة اسيوط عام 1975.

ويضيف جورج إبراهيم إنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط 2014 ثم حصل علي دبلوم العلوم الجنائية 2020 يليه ماجستير في القانون العام 2021 ومؤخرًا حصل علي دبلوم الفقه الإسلامي المقارن عام 2022 وأنه بصدد الحصول على الدكتوراة في القانون الجنائي من جامعة السوربون بفرنسا.

وأكد خلال لقائه كنت منذ الصغر لدى رغبة في التعرف على الأديان الأخرى وخاصة الدين الإسلامي وبحكم عملي كمحام شاب من 8 سنوات وجب علي التعرف علي الفقه الإسلامي فمهنة المحاماه تحتاج ان يكون لدى معلومات كافيه وكبيرة عن الفقه الإسلامي.

وأضاف أن دراسة الفقه الإسلامي كان لابد منها لأن الشريعة الإسلامي مصدر التشريع في مصر، وإن لم تكن واجبة دراستها للمعرفة، لذلك قررت التعمق فيها لأن المعرفة شيء رئيسي في حياتي.

وأشار جورج قائلاً في البدايه كانت هناك عدة مخاوف من صعوبة المادة العلميه ولكنني وجدت كل الدعم والمساندة والترحاب من المسلمين والمسحيين جميعا بمجرد التحاقي بدارسة الدبلوم

وأوضح أن علاقته بالمسلمين طيبه للغاية وعن رد فعل المحيطين به من أقدامه على دراسة الفقه الإسلامي المقارن أكد انهم كانوا في دهشه واستغراب شديد مما اقوم بفعله ولكنهم شجعوني بعد ذلك وقدموا لكي كل الدعم اللزم متمنيا ان يكون المسلم لديه معلومات كبيرة عن الدين المسيحي والمسيحي يجب أن يكون لديه معرفه بالدين الإسلامي من منطلق مبدأ انتشار ثقافة التعرف على الطرف الآخر.

جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن

جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن

جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن

جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن