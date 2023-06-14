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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالجدول الزمني والجودة بمشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه خلال الاجتماع

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات، حيث استعرض المحافظ مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة.

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 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي.

  ثمن المحافظ جهود جميع الأجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وكافة القطاعات الأخرى بجميع المراكز المستهدفة بصفة عامة خلال الفترة الماضية.

مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ، لتقرير مفصل من قبل دار الهندسة حول المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة بنطاق المراكز المستهدفة، حيث تم مناقشة كافة الملاحظات واستعراض الحلول لتلافي تلك الملاحظات، موجهاً بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في المحافظة، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي ستغير وجه الريف المصري.
 

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