سامسونج تطرح  Galaxy S23 Ultra بألوان جديدة

تخطط شركة سامسونج Samsung الكورية لطرح هاتفها الرائد "جالاكسي إس 23 ألترا" بألوان جديدة، وبالفعل طرحت خيار لون جديد في الهند وهو الـ الأخضر اللموني المسمى بالإنجليزية Lime ،والآن أكدت العلامة التجارية أنها في طريقها لإضافة لونين آخرين سيكونان متاحين مع طراز Galaxy S23 Ultra.

من خلال إعلان رسمي على حسابها في تويتر، أثارت Samsung فرع الهند فضول عملائها من خلال إعلان تشويقي تؤكد من خلاله أن لونين آخرين سيتم طرحهم قريبا. نجد في خلفية صور الإعلان ألوان زهور بالأحمر والأزرق، يعرض مقطع الفيديو التشويقي الذي تمت مشاركته على Twitter هاتف Galaxy S23 Ultra ، مقترنا بمقاطع بها أزهارًا بظلال الأحمر والأزرق.

Galaxy S23 Ultra

حاليًا ، يتوفر Galaxy S23 Ultra بثلاثة خيارات ألوان قياسية: الأخضر والأسود الفانتوم والكريمي. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Samsung ألوانًا حصرية حسب طلب العميل وتشمل مثل الجرافيت والليموني والأزرق السماوي والأحمر.

في حين أن Samsung India لم تعلن موعد طرح المتغيرات الجديدة إلا أن كل التكهنات تشير إلى أنها ستكشف عنها الأسبوع القادم.

مواصفات Galaxy S23 Ultra:

يتميز الهاتف الرائد في إمكانياته Samsung Galaxy S23 Ultra بشاشة كبيرة مقاس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل هاتف سامسونج من خلال معالج "كوالكوم" وشريحة Snapdragon 8 Gen 2 مصممةخصيصا لهواتف سلسلة S23، والذي يتميز بسرعة ميقاتية تصل إلى 3.36 جيجا هرتز ، مما يوفر أداءً أقوى مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تحمل نفس الشريحة. يشتمل الهاتف أيضًا على غرفة تبريد لتبديد الحرارة.

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بإطار من الألومنيوم المدرع ويستخدم الزجاج الواقي من Corning Gorilla Glass Victus 2 لمزيد من المتانة في الأمام والخلف، نجد ماسح ضوئي لبصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم OneUI 5.1 من سامسونج. يتبنى الجهاز زوايا حادة تذكرنا بسلسلة Galaxy Note ويتميز بإعداد كاميرا قوي للغاية

المستشعر الأساسي في اللوحة الخلفية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) ، وتقنية البكسل التكيفية ، وتقنية HDR لتباين الألوان، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة ، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل توفر تقريب 3 × ، وعدسة زووم منظار بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل تتيح تقريب 10x.

في الشاشة ، توجد كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل مع تعزيز جودة الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي. يدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة 8K و30 إطارًا في الثانية ويستخدم تقنية VDIS للحصول على لقطات سلسة.

تشمل الميزات البارزة الأخرى لجهاز Galaxy S23 Ultra قدرات النطاق العريض للغاية (UWB) وتصنيف IP68 المقاوم للغبار و الماء وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 45 واط وشحن لاسلكي بقوة 10 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

كما أنه يشتمل على قلم رقمي ستايلس S Pen Stylus مدمج بتقنية Wacom. يوفر الهاتف خيارات مختلفة لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ، تتراوح من 8 جيجا بايت رام LPDDR5X ومساحة تخزين 256 جيجا بايت UFS 4.0 إلى 12 جيجا بايت LPDDR5X مع 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت UFS 4.0 من التخزين.