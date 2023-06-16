عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطرح  Galaxy S23 Ultra بألوان جديدة

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra

 

تخطط شركة  سامسونج  Samsung الكورية لطرح هاتفها الرائد "جالاكسي إس 23 ألترا" بألوان جديدة، وبالفعل طرحت خيار لون جديد في الهند وهو الـ الأخضر اللموني المسمى بالإنجليزية Lime ،والآن أكدت العلامة التجارية أنها في طريقها لإضافة لونين آخرين سيكونان متاحين مع طراز Galaxy S23 Ultra. 

من خلال إعلان رسمي على حسابها في تويتر، أثارت  Samsung  فرع الهند فضول عملائها من خلال إعلان تشويقي تؤكد من خلاله أن لونين آخرين سيتم طرحهم قريبا. نجد في خلفية صور الإعلان ألوان زهور بالأحمر والأزرق، يعرض مقطع الفيديو التشويقي الذي تمت مشاركته على Twitter هاتف Galaxy S23 Ultra ، مقترنا بمقاطع بها أزهارًا بظلال الأحمر والأزرق.

Galaxy S23 Ultra

حاليًا ، يتوفر Galaxy S23 Ultra بثلاثة خيارات ألوان قياسية: الأخضر والأسود الفانتوم والكريمي. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Samsung ألوانًا حصرية حسب طلب العميل وتشمل  مثل الجرافيت والليموني والأزرق السماوي والأحمر.

في حين أن Samsung India لم تعلن موعد طرح المتغيرات الجديدة إلا أن كل التكهنات تشير إلى أنها ستكشف عنها الأسبوع القادم.

مواصفات Galaxy S23 Ultra:

يتميز الهاتف الرائد في إمكانياته Samsung Galaxy S23 Ultra بشاشة كبيرة مقاس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة لكل متر مربع. 

يتم تشغيل هاتف  سامسونج  من خلال معالج "كوالكوم" وشريحة Snapdragon 8 Gen 2 مصممةخصيصا لهواتف سلسلة S23، والذي يتميز بسرعة ميقاتية تصل إلى 3.36 جيجا هرتز ، مما يوفر أداءً أقوى مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تحمل نفس الشريحة. يشتمل الهاتف أيضًا على غرفة تبريد لتبديد الحرارة.

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بإطار من الألومنيوم المدرع ويستخدم الزجاج الواقي من Corning Gorilla Glass Victus 2 لمزيد من المتانة في الأمام والخلف، نجد  ماسح ضوئي لبصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم OneUI 5.1 من سامسونج. يتبنى الجهاز زوايا حادة تذكرنا بسلسلة Galaxy Note ويتميز بإعداد كاميرا قوي للغاية

أخيرا .. الكشف عن هاتف من سامسونج انتظره الملايين

نوكيا تغير قواعد اللعبة بموبايل جديد ينافس سامسونج وشاومي

المستشعر الأساسي في اللوحة الخلفية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) ، وتقنية البكسل التكيفية ، وتقنية HDR لتباين الألوان، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة ، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل توفر تقريب 3 × ، وعدسة زووم منظار بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل تتيح تقريب 10x.

في الشاشة ، توجد كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل مع تعزيز جودة الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي. يدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة 8K و30 إطارًا في الثانية ويستخدم تقنية VDIS للحصول على لقطات سلسة.

تشمل الميزات البارزة الأخرى لجهاز Galaxy S23 Ultra قدرات النطاق العريض للغاية (UWB) وتصنيف IP68 المقاوم للغبار و الماء وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 45 واط وشحن لاسلكي بقوة 10 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

 كما أنه يشتمل على قلم رقمي ستايلس S Pen Stylus مدمج بتقنية Wacom. يوفر الهاتف خيارات مختلفة لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ، تتراوح من 8 جيجا بايت رام LPDDR5X ومساحة تخزين 256 جيجا بايت UFS 4.0 إلى 12 جيجا بايت LPDDR5X مع 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت UFS 4.0 من التخزين.

سامسونج Samsung الهند Galaxy S23 Ultra جالاكسي إس 23 ألترا كوالكوم Snapdragon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

الزمالك ليس منهم |سيد عبدالحفيظ يكشف عن أفضل 4 فرق في إفريقيا

موضوعات متعلقة

Redmi تستعد لطرح تابلت متوسط المدى ببطارية 8,000 مللي أمبير

قريبا Apple تتيح ميزة "التحميل المتوازي" لهواتف آيفون

خصم 39% على جوال سامسونج Galaxy S22 5G في السعودية

خصم 30% على جوال آبل iPhone 14 في السعودية

المدير التنفيذي لـ OpenAI: الذكاء الاصطناعي يعادل نفس خطورة القنابل النووية

الاتحاد الأوروبي يوقف مسيرة روبوت Bard من جوجل .. اعرف القصة

8 GB رام.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف متوسط المدى من فئة M

معدل تحديث 144Hz ومعالج Snapdragon .. شاومي تطلق تابلت Pad 6

ترشيحاتنا

آخر جمعة في فصل الربيع.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

أمريكا تكشف الدولة المسئولة عن هجوم إلكتروني ضخم استهدف وكالات فيدرالية

مسلسل هبوط الذهب.. سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 16-6-2023

مكون سحري يخلصك من الوزن الزائد في أسرع وقت

دعاء آخر جمعة من ذي القعدة للرزق.. أدركه بـ 10 كلمات لاترد

التضامن: 22 مليون شخص يستفيدون من تكافل وكرامة بقيمة 21 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. تعرفي على طرق تخزين اللحم المفروم الصحيحة

كيرفي وكلها اناقة.. شاهد عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية|صور

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ