ارتفاع تاريخي في سعر اليورو بعد رفع الفائدة الأوروبية

سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين وأعلى مستوى في‎ ‎أربعة أسابيع ‏أمام الدولار مساء أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار ‏لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في ‏المدى المتوسط عند 2%.‏

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متمشياً مع ‏التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5% وهو أعلى مستوى ‏في 22 عاما.‏

وفي منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث ‏تداولاته 0.5% إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في ‏أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.‏

وأمام الين، ارتفع اليورو 0.8% إلى 152.97 ين بعدما سجل 153.39 ين، وهو ‏أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.‏

وجاءت خطوة المركزي الأوروبي في اليوم التالي لتثبيت مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة وإشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا هذا العام.‏

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات ‏الرئيسية الأخرى 0.2 بالمئة في أحدث تداولاته ليبلغ 102.76.‏

وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة ‏الأمريكية على غير المتوقع في مايو، إذ زادت 0.3% الشهر الماضي بعد ‏ارتفاعها 0.4% في أبريل. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تنخفض المبيعات 0.1%.‏