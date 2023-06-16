عاجل
" دراسات في علوم الحديث ".. كتاب يبرز عناية العلماء بالسنة النبوية أخبار التوك شو.. حياة كريمة توجه رسالة شكر للنائب محمد أبو العينين لدعمه المستحقين بكافة المحافظات..كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي زراعة الشيوخ تناقش ملف استيراد حبوب الغلة .. الأحد المقبل أهالي قرية ميت فارس بالدقهلية يشكون من عمود ضغط مائل يعرض حياتهم للخطر أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع تاريخي في سعر اليورو بعد رفع الفائدة الأوروبية

أرشيفية
أرشيفية

سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين وأعلى مستوى في‎ ‎أربعة أسابيع ‏أمام الدولار مساء أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار ‏لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في ‏المدى المتوسط عند 2%.‏

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متمشياً مع ‏التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5% وهو أعلى مستوى ‏في 22 عاما.‏

وفي منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث ‏تداولاته 0.5% إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في ‏أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.‏

وأمام الين، ارتفع اليورو 0.8% إلى 152.97 ين بعدما سجل 153.39 ين، وهو ‏أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.‏

صندوق النقد يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قرار عاجل من المركزي العماني بشأن أسعار الفائدة

الزيادة مستمرة .. إعلان عاجل من المركزي الأوروبي بعد رفع أسعار الفائدة

وجاءت خطوة المركزي الأوروبي في اليوم التالي لتثبيت مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة وإشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا هذا العام.‏

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات ‏الرئيسية الأخرى 0.2 بالمئة في أحدث تداولاته ليبلغ 102.76.‏

وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة ‏الأمريكية على غير المتوقع في مايو، إذ زادت 0.3% الشهر الماضي بعد ‏ارتفاعها 0.4% في أبريل. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تنخفض المبيعات 0.1%.‏

ارتفع سعر اليورو سعر اليورو سعر اليورو أمام الدولار سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو اليوم رفع الفائدة الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

شبانة: صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز لحل الخلاف

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

موضوعات متعلقة

رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل

خبراء: قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم قد يجنبه رفع الفائدة في يونيو

صندوق النقد يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

سوليفان : لا نتوقع حدوث انفراج في علاقاتنا مع الصين خلال زيارة بلينكن

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

استشاري أمراض صدرية يكشف عن انتشار مرض فيروسي بسبب عدم استقرار المناخ

أخبار الرياضة ... رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة ...مناصب جديدة لمرتضى منصور بالزمالك ..عبدالحفيظ يسخر من نجم الأهلي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

خلي بالك .. أعراض لتسمم الحمل تسبب الموت

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ