أسعار العملات والذهب اليوم | استقرار الدولار.. تحرك في الإسترليني واليورو.. عيار21 يسجل 2285 جنيها

أسعار العملات والذهب اليوم

الدولار يسجل 30.85 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.33 جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.69جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.22 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.40 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.54جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2285جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.





ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليورو.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.22 جنيه للشراء و 33.69جنيه للبيع مقابل 33.27 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 42 قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 38.84جنيه للشراء و 39.33جنيه للبيع مقارنة 38.84جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 49 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.95جنيه للشراء و34.49جنيه للبيع مقارنة 34.28جنيه للبيع بزيادة 21 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.22جنيه للشراء و33.60جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.83جنيه للشراء و39.16جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.95جنيه للشراء و34.49جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لأخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.84جنيه للشراء و30.93 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.40جنيه للشراء و33.52 جنيه للبيع مقارنة 33.28 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 24 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة 39.03 جنيه للشراء و 39.17 جنيه للبيع مقارنة 38.92 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 25 قرش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.19جنيه للشراء و34.32جنيه للبيع مقارنة 34.25 جنيه بزيادة 7 قروش.





أسعار العملات العربية



تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي حيث ارتفع الدينار الكويتي في بنكي مصر و الأهلي فيما تراجع في البنك المركزي واستقرت باقي العملات .

وجاءت أسعار العملات العربية كالاتي:



الدينار الكويتي يسجل 100.54جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.45جنيه للشراء و 100.54جنيه للبيع مقارنة ب و100.41جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 7 قروش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.45جنيه للشراء و 100.54جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

وانخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.37جنيه للشراء و 100.72جنيه للبيع مقارنة 100.81جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاص 11 قرش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2611 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2394جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2285 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1959جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1523جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1306جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18280جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.6 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1959دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم