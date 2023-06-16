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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفائدة.. تعرف على أسعار الذهب العالمية الجديدة

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب العالمية ،اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى مزيد من التشديد النقدي.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأونصة بحلول الساعة "04:50 بتوقيت جرينتش"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،أمس يوم الخميس، قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال محلل المعادن في ماريكس إدوارد مئير أن الذهب يكافح للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، وبناء على ذلك تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما لأن يتوقع المزيد من أرتفاع أسعار الفائدة الأيام القادمة.

وأرتفاع اسعار الفائدة تتسب في تقليل من جاذبية الذهب فحين أن كثير من المستثمرين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 72 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو  بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حد من خسائر الذهب.

أما عن أسعار المعادن الأخرى، فاستقر معدن الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي.

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