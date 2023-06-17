آداب الأضحية الشرعية.. سنها ووقتها وكيفية نحرها؟

شددت دار الإفتاء المصرية، على أن من آداب الأضحية ، أن يلتزم المضحي بالنحر في في الأماكن المخصصة لذلك؛ لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.

وقالت دار الإفتاء، في توضيحها لآداب الأضحية، إنه يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامة سنَّة الأضحية بنفسه، أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق شراء صكِّ الأضحية.



كما يستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأشارت إلى أن الوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كجم أما الغنم فيضحى بالخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا كان عمره سنة

ويُسن أن يدعو عند النحر فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".

كما يُسنُّ أن ينحر المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في النحر عن نفسه، ويجب عليه ألا يباشر النحر إذا لم يكن مؤهَّلًا لذلك مدرَّبًا عليه.

ويبدأ وقت نحر الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة (رابع أيام العيد).

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا بدَّ أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، والجاموس أو البقر، ذكورًا كانت أو إناثًا.

وتكفي الشاةُ الواحدة في الأضحية عن الفرد الواحد (وأهل بيته)، وتكفي البَدَنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) كل واحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منها عن السُّبع.