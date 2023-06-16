عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة وشهية.. طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

طريقة عمل التمر المحشي
طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت    

تعتبر طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت، وهي حلوى مفيدة وشهية، ويعتبر التمر حلوى صحية يحبها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة متوفّرة وخطوات سهلة.

 

وصفة سهلة وسريعة من المطبخ السعودي.. طريقة عمل كبسة المكرونة باللحم

حلوى أمريكية شهية.. طريقة عمل كيكة الجزر 

 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت، وهي من الحلويات الشهية والبسيطة، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة  4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

 

طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

 

مقادير طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت :

1 كيلوجرام تمر

1 علبة بسكويت سادة

½ علبة طحينة سائلة

6 مكعب جبنة كيري

½ علبة حليب مكثف محلى

½ كوب شوكولاتة مذابة

1 كوب فستق مجروش

 

طريقة التمر المحشي بالبسكويت :

_ نفتح التمر باستخدام السكينة من المنتصف، ثم نزيل النواة.

_ نكرر تلك الخطوة حتى تنتهين من كمية التمر الموجودة لديكِ.

_ نطحن البسكويت السادة في محضرة الطعام.

_ نضع في بولة كبيرة كل من البسكويت المطحون، ويضاف عليه الطحينة السائلة، ثم نعجن بيديكِ حتى تتكوّن معك عجينة سهلة التشكيل.

_ نحشو حبّات التمر منزوعة النواة بخليط البسكويت، ونرص التمر المحشي بالبسكويت في صينية.

_ نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الجبنة الكيري، الحليب المحلى المكثّف ونشغّل الخلاط لمدّة دقيقتين حتى يتكون معك صوص أبيض.

_ نقوم بتزيين التمر المحشي بالبسكويت بالصوص الأبيض (خليط الحليب المكثف والجبنة الكيري)، ثم الشوكولاتة المذابة والفستق المجروش.

التمر التمر المحشي بالبسكويت البسكويت طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت الحلويات المطبخ الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

كنت عايزه يحصل لحظة إعدام قاتل بنتي| طلب مثير من والد نيرة أشرف

غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" بالاتجاهين.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

خلال أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل شوربة الكوارع في المنزل

منها البطيخ.. أطعمة لن تتوقعها تسبب الانتفاخات والغازات بالمعدة 

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القرفة على الريق؟.. فوائد غير متوقعة

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة.. أروى جودة تثير الجدل بفتحة فستانها عبر إنستجرام

برقم غير متوقع.. تعرف على سعر إطلالة منى زكي في حفل تكريمها

للفطور.. طريقة سهلة لعمل خبز الموز في المنزل

نشرة المرأة والصحة: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال في موجات الحر الشديد.. أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة تبرز من رشاقتها

ترشيحاتنا

عروض احترافية للاعب | موعد تحديد مصير طارق حامد مع اتحاد جدة

دعاء شهر ذي الحجة مكتوب.. أفضل أيام الله وأقسم بها في كتابه

أردوغان يحاكم "حزب الشعب" بينهم المرشح السابق كليتشدار أوغلو

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

أخبار الأهلي.. عرض إسباني لعبد المنعم وكولر يعود غدا وكاف يزف بشرى سارة

الزمالك اليوم..7 صفقات سوبر والمادة 89 تهدد مرتضى منصور وعروض احترافية لزيزو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

فيديو

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ