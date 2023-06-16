مفيدة وشهية.. طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

تعتبر طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت، وهي حلوى مفيدة وشهية، ويعتبر التمر حلوى صحية يحبها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة متوفّرة وخطوات سهلة.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت، وهي من الحلويات الشهية والبسيطة، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

مقادير طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت :

1 كيلوجرام تمر

1 علبة بسكويت سادة

½ علبة طحينة سائلة

6 مكعب جبنة كيري

½ علبة حليب مكثف محلى

½ كوب شوكولاتة مذابة

1 كوب فستق مجروش

طريقة التمر المحشي بالبسكويت :

_ نفتح التمر باستخدام السكينة من المنتصف، ثم نزيل النواة.

_ نكرر تلك الخطوة حتى تنتهين من كمية التمر الموجودة لديكِ.

_ نطحن البسكويت السادة في محضرة الطعام.

_ نضع في بولة كبيرة كل من البسكويت المطحون، ويضاف عليه الطحينة السائلة، ثم نعجن بيديكِ حتى تتكوّن معك عجينة سهلة التشكيل.

_ نحشو حبّات التمر منزوعة النواة بخليط البسكويت، ونرص التمر المحشي بالبسكويت في صينية.

_ نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الجبنة الكيري، الحليب المحلى المكثّف ونشغّل الخلاط لمدّة دقيقتين حتى يتكون معك صوص أبيض.

_ نقوم بتزيين التمر المحشي بالبسكويت بالصوص الأبيض (خليط الحليب المكثف والجبنة الكيري)، ثم الشوكولاتة المذابة والفستق المجروش.