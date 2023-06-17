عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي التدلليل.. عواقب وخيمة تجعل أبنائك لا يحسنون معاملتك في الكبر

احترسي من التدلليل...
احترسي من التدلليل... عواقب وخيمة تجعل أبنائك لا يحسنون معام

حذر الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، من تدليل الأبناء بشكل مفرط، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاهلهم للقيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة، ويمكن أن يؤدي كذلك إلى تقليل مستوى احترامهم وثقتهم بالوالدين عندما يكبرون.

وأوضح أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أنه عندما يتم التدليل على الأبناء، فإنهم قد يصبحون أكثر تعرضًا للانحرافات السلوكية والمشاكل النفسية، حيث يمكن أن يتبعوا نمطًا للحصول على ما يريدون دون الالتزام بالقواعد والمسؤوليات الأخلاقية. كما يمكن أن يؤدي التدليل أيضًا إلى عدم تحمل الأبناء للصعوبات والتحديات، وعدم قدرتهم على إدارة المواقف الصعبة في المستقبل.

وقال على الرغم من ذلك، فإن التعاطف والاهتمام بالأبناء وإظهار الحب والرعاية لهم هو أمر هام وضروري لتنمية شخصياتهم ونموهم الصحيح، ويجب العثور على التوازن المناسب بين التدليل والتحفيز والانضباط.

ونصح هاني أن يكون الأهل متوازنين في تعاملهم مع أبنائهم، ويتعين عليهم توجيههم وتقديم الدعم والإرشاد والتعليم اللازم لهم، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة، وتشجيعهم على المساهمة في المجتمع وتحمل المسؤولية، وذلك لتنمية شخصياتهم وتحسين علاقتهم بالأبوين في المستقبل.

ادارة المواقف الانضباط الأخلاقية الاهتمام أخصائي الصحة ابناء الدكتور محمد هاني المسؤولية المشاكل النفسية انضباط تحمل المسؤولية انحرافات عواقب وخيمة الطفل المدلل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

طلع بمصلحة من موت أبوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة النصف من رمضان .. يفتح الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

شيخ الأزهر: ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة.. وهناك 3 طرق لعلاج الناشز

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترشيحاتنا

حسن الختام.. أربعيني يتوفى محتضناً المصحف داخل المسجد يوم الجمعة

البرازيل .. الشرطة تحبط مخطط انقلاب عسكري لصالح الرئيس السابق

تامر عاشور: سارة الطباخ منتجة الفانكوش.. ومكملتش في القضية ضدي

الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة.. 7 سنن يغفل عنها

مهيب عبد الهادي: زيزو سيرحل عن الزمالك.. وتعليق مثير لـ رضا عبد العال

تشيع جنازة طفل دمياط المختفي منذ 8 سنوات بعد العثور على جثته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ