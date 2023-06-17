الهوايات والدعم الأسري الأبرز.. كيف أعتني بالصحة النفسية والجسدية ؟

انتشرت في الأونة الأخيرة معاناة الكثير من تعب النفسية ويجهل البعض كيف للأنسان الأعتناء بالصحة النفسية والجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على نصائح خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد حيث قالت هناك العديد من الطرق الفعالة للعناية بالصحة النفسية والجسدية، ومنها:

1. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تحسين الصحة البدنية والعقلية، وتخفيف التوتر والقلق، وتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

2. النوم الكافي: يجب أن تحصل على النوم الكافي لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وتخفيف التوتر والقلق، وتحسين التركيز والذاكرة.

3. التغذية الصحية: يجب أن تتبع نظام غذائي صحي ومتوازن لتحسين الصحة العامة والعقلية، وتخفيف التوتر والقلق، وتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

4. الاسترخاء والتأمل: يمكن أن يساعد الاسترخاء والتأمل في تخفيف التوتر والقلق، وتحسين الصحة النفسية والجسدية.

5. الاهتمام بالهوايات والأنشطة المفضلة: يمكن أن تساعد الممارسة النشطة للهوايات والأنشطة المفضلة في تحسين المزاج والشعور بالسعادة وتخفيف التوتر والقلق.

6. البحث عن الدعم الاجتماعي: يمكن أن يساعد الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة في تحسين الصحة النفسية والجسدية، وتقليل التوتر والقلق.

7. البحث عن العلاج النفسي: يمكن أن يساعد العلاج النفسي في تحسين الصحة النفسية والجسدية، وتقليل التوتر والقلق، وتحسين العلاقات الاجتماعية.