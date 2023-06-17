شاهد ماذا يحدث لطفلك عند ممارسة الألعاب الإليكترونية.. أضرار خطيرة

تعتبر الألعاب الإلكترونية من الأنشطة الترفيهية الشائعة بين الأطفال والشباب، ولكن استخدامها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية والنفسية،كشف عنها محد الفايد خبير الطاقة والتى تتمثل فيما يلي :

1. الإدمان: يمكن أن تؤدي اللعبة الإلكترونية المفرطة إلى الإدمان، وتجعل الأطفال يهملون مهامهم الأساسية، مثل الدراسة والواجبات المنزلية، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على أدائهم الأكاديمي.

2. زيادة الوزن: يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة إلى زيادة الوزن، ويزيد ذلك من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.

3. زيادة العنف: تحتوي بعض الألعاب الإلكترونية على مشاهد عنيفة وعنصرية وجنسية، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات العنف والعدوانية لدى الأطفال.

4. تقليل النشاط البدني: يمكن أن تؤدي اللعبة الإلكترونية المفرطة إلى تقليل النشاط البدني لدى الأطفال، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على صحتهم العامة.

5. تأثير سلبي على العينين: يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة إلى تأثير سلبي على العينين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور مشاكل النظر مثل العيوب الانكسارية والتعب العيني.

6. تأثير سلبي على النوم: يمكن أن تؤدي اللعبة الإلكترونية المفرطة إلى تأثير سلبي على نوم الأطفال، وذلك بسبب الإثارة الزائدة وتأخر النوم، وقد يؤدي ذلك إلى تعرضهم لمشاكل صحية مثل الصداع والتعب.

ونصح الفايد بتجنب هذه الأضرار، فيجب أن يكون الأطفال يلعبون الألعاب الإلكترونية بشكل معتدل ويتم الإشراف عليهم من قبل الوالدين، وينبغي تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني والنوم الكافي.