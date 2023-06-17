عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطاب متهور.. بيان شديد اللهجة من الناتو ضد تصريحات بوتين بشأن النووي

أرشيفية
أرشيفية

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج من أن روسيا تواصل خطابها النووي المتهور، فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن بلاده لن تنجر إلى حرب اختارها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحلف لم يشهد أي تغيير في موقف الترسانة النووية الروسية.

وندد البيت الأبيض بحديث بوتين، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجرِ أي تعديلات لوضعها النووي ردًا على تلك التصريحات، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت أوليفيا دالتون نائب المتحدث باسم البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي، وذلك ردًا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

روسيا : مصر والإمارات والسعودية من الدول المرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

تصعيد خطير .. روسيا تزود بيلاروسيا بأسلحة نووية | ورد عاجل من أمريكا

وجاءت هذه التصريحات، بعدما قال بوتين، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا يمكن "نظريًا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وقال: "لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

وتابع: "روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردًا على الاستفزازات، لكنها اختارت عدم فعل ذلك"، مشددًا على أن "الهجوم الأوكراني المضاد لا يملك أي فرصة للنجاح".

 

الناتو بوتين الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلادمر بوتين ينس ستولتنبرج حلف الناتو النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

كاف يقدم هدية خاصة للأهلي والوداد.. تفاصيل

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير .. روسيا تزود بيلاروسيا بأسلحة نووية | ورد عاجل من أمريكا

روسيا : مصر والإمارات والسعودية من الدول المرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

ترشيحاتنا

الهوايات والدعم الأسري الأبرز.. كيف أعتني بالصحة النفسية والجسدية ؟

تامر عاشور: ممكن ألحن لـ عمر كمال.. مستحيل أعمل مهرجانات.. هيفاء وهبي "مؤدية" .. ومعرفش أغاني مايا دياب

البحث عن الكنز.. حبس سيدة و3 رجال للتنقيب عن الأثار بالقاهرة

هل يجوز الطواف بالنعل في البيت الحرام؟ أزهري يكشف الحكم

بعد الإعلان عن المرتبات.. أصحاب المعاشات ينتظرون صرف المعاش قبل عيد الأضحى

خطاب متهور.. بيان شديد اللهجة من الناتو ضد تصريحات بوتين بشأن النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

طائر ضخم يصطدم بطائرة يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

على المسرح الكبير.. هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يتالقان بحفل الأوبرا

حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ