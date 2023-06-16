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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : مصر والإمارات والسعودية من الدول المرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نبأ عاجل أن مصر والإمارات والسعودية والجزائر من الدول المرشحة للالتحاق بمجموعة "بريكس".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن إنضمام هذه الدول سيثري المجموعة.

أعلن السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن مصر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.

الخارجية الروسية: تزايد أعداد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس

وقال السفير الروسي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة. ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".


ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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