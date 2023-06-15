الخارجية الروسية: تزايد أعداد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن تزايد عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأكد نائب ريابكوف، وفقا لقناة “روسيا اليوم”، أن عدد الدول التي ترغب بالانضمام إلى بريكس، وصل إلى ما يقرب من عشرين دولة.

وقال إن قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى المجموعة آخذة في الازدياد، وعدد الدول المهتمة بالانضمام إلى هذه المجموعة يقترب من عشرين دولة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: “هذا يعكس الدور المتنامي والمهم للغاية بالفعل لمجموعة بريكس على الساحة الدولية كمجموعة لأطراف متشابهة في التفكير، وأود أن أؤكد ذلك بالذات”.

م ا ق/م م ب/ع م م

/أ ش أ/