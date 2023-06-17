إقبال غير مسبوق على انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء.. شاهد

شهدت انتخابات الغرقة التجارية بمحافظة شمال سيناء، التي تجري حاليا بمقر جمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش، حضور غير مسبوق ، نظرا لتدخل العائلات ..وحرص الأعضاء المرشحين لعضوية الغرفة هذه الدورة، الاستعانة بأبناء العائلة التي ينتمي إليها، والمسجلين في سجلات الغرفة لمساندتهم والإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

عضو مجلس النواب:

وقد تقدم للانتخابات الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، عزيز مطر وهو رئيس الغرفة الحالي وعضو مجلس النواب، وإسلام ناصر الشوربجي، وسعد الغول، ومحمد أبو حمده ومحمد سليم قويدر، وإسماعيل أشرف وشريف مصباح أعضاء.

كما تضم قائمة الانتخابات المنافسة رئيس الغرفة الأسبق المحاسب عبدالله قنديل، وياسر عرابي، وحسين جلبانة، وعبد العزيز حركة، وعايش البصيلي، وحسن أبو هلله، ومحمود بشير البيك.

من المقرر انتخاب 7 من بين 14 مرشحًا بمحافظة شمال سيناء لحصد مقاعد الغرفة التجارية بالمحافظة.، وفي حالة التصويت لأكثر من 7 مرشحين يعتبر الصوت باطلا.

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