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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 57 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات مكثفة لضبط
حملات مكثفة لضبط الأسواق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 57 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير47 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– عدم وجود سجلات – توقف عن التشغيل ).

واضاف أنه في مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون ترخيص – بيع بأزيد عن الأسعار المقررة أو المعلنة - مجهولة المصدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

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