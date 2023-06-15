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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان مهم من محافظ المنيا بشأن الريف المصري

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وفد حزب النور

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، وفد حزب النور، برئاسة علاء صالح عناني أمين عام الحزب بالمنيا، وعدداً من قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله.

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محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالجدول الزمني والجودة بمشروعات حياة كريمة

أعرب محافظ المنيا، عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وغير الحكومية والمجتمع المدني، والأحزاب، لنهضة مصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق التنمية الشاملة.

 

قدم الوفد خالص التهاني للمحافظ بمناسبة تمام الشفاء داعين المولى عز وجل بدوام سلامته وعطائه للوطن، كما حرص الوفد على تقديم درع الحزب للمحافظ، تقديراً وتكريماً له.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا استراتيجية مصر استراتيجية مصر 2030 التنمية الشاملة التنمية المستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة النور

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