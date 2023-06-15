إعلان مهم من محافظ المنيا بشأن الريف المصري

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، وفد حزب النور، برئاسة علاء صالح عناني أمين عام الحزب بالمنيا، وعدداً من قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله.

أعرب محافظ المنيا، عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وغير الحكومية والمجتمع المدني، والأحزاب، لنهضة مصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق التنمية الشاملة.

قدم الوفد خالص التهاني للمحافظ بمناسبة تمام الشفاء داعين المولى عز وجل بدوام سلامته وعطائه للوطن، كما حرص الوفد على تقديم درع الحزب للمحافظ، تقديراً وتكريماً له.

