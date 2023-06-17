أستاذة اقتصاد: مصر لديها استراتيجية لتأمين إمدادات الطاقة وتنوع الطلب وضمان الاستدامة|فيديو

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن مصر قامت بجهود مدروسة في عدة سنوات ماضية لتأمين واستدامة الطاقة في مصر من خلال الدراسات التي سمحت لها بوضع تخطيط جيد.

وأضافت وفاء خلال مداخلة لفضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قائمة على تأمين إمدادات الطاقة، وتنوع الطلب وإدارته، وأيضًا ضمان الاستدامة، وأثبتت للعالم كله ضمان الموثوقية والاعتمادية على السوق المصرية في هذا الحلم، برغم ما يحدث في العالم علي خلفية الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تأمين استدامة الطاقة.

مصر أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة، أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة بسبب الشبكات الفريدة، والبنية القوية، وتابعت: هذا دليل على النهج الاستراتيجي التكتيكي المتميز الذي وضعته مصر في ملف هذه الصناعة، لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

