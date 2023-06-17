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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنبيه علني | شعبة الأرز : متدفعوش في الكيلو إلا 20 جنيه

الأرز
الأرز

أكد  رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، أن  أسعار الأرز انخفضت 7000 جنيه بالنسبة لطن الشعير و 7000 جنيه لطن الأرز الأبيض.

 

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وقال  رجب شحاته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حذرنا المنتجين كثيرا قبل وصول الأرز من الخارج ".

وأضاف رجب شحاته:"  احنا قولنا الأرز المستورد لو جه المنتجين مش هيعرفوا يبيعوا الأرز بتاعهم"، والارز المستورد متواجد في الدولة ويباع بـ 20 جنيه للمستهلك".

 

وتابع رجب شحاته :" بقول للمواطن ميشتريش الارز  بأسعار أكثر من 20 و23 جنيه للكيلو وهناك وفرة في الأرز والأسعار في انخفاض مستمر ".

 

ولفت رجب شحاته :"  إحنا بندلل على حد يشتري رز ومش لاقيين وبقالنا اسبوع مطلعناش حبة أرز وهناك وفرة كبيرة في الأرز بالأسواق ".

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