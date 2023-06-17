30 جنيه؟ رئيس شعبة الأرز يرد على سؤال مفاجئ من أحمد موسى

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأرز في الأسواق المصرية.

وقال رجب شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"غرفة صناعة الحبوب توفر كل كميات الأرز للمواطنين بأسعار مناسبة".

وأضاف رجب شحاتة:"مضارب الأرز بها كميات كبيرة ومتوفرة للمواطنين بسعر مناسب ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلا:" الناس بعتالي بتقول الارز بـ 30 و 33 جنيه للكيلو هل الأسعار دي حقيقية أم لا ؟".

ورد رجب شحاته :"ربنا يهدي بعض التجار الذين يقومون برفع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه والأرز المستورد متواجد بـ 20 جنيه والأرز البلدي بـ 23 جنيه ".

