استراتيجية عصرية للتعليم الكنسي في رسالة ماجستير للقس بولس حليم

نوقشت بمعهد الرعاية والتربية مساء أمس رسالة الماچستير المقدمة من الباحث القس بولس حليم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالقللي، ورئيس قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حمل موضوع الرسالة عنوان "نحو وضع استراتيچية للتعليم والتعلم بالتربية الكنسية في ضوء الاتجاهات المعاصرة"

وتكونت لجنة المناقشة من:أ. د. رسمي عبد الملك مشرفًا ورئيسًا، أ. د. بطرس حافظ بطرس مناقشًا، أ. د. عبد المسيح سمعان مناقشًا.

وقدم الأب القس بولس حليم في عرضه للرسالة رؤية استراتيچية متكاملة لمناهج للتربية الكنسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. وراعت الرؤية التي حوتها الرسالة متغيرات ومتطلبات العصر، مما يزيد من تأثير وفعالية دروس التربية الكنسية والرسالة المسيحية بشكل عام.

وعقب المناقشة حصل البحث المقدم على درجة الماچستير بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة بين المعاهد الكنسية.

حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

من ناحية أخرى، دشن نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، اليوم، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية شنرا التابعة للإيبارشية، بعد الانتهاء من أعمال تجديدها.

وصلى نيافته القداس الإلهي ودشّن المذابح وأيقونات الكنيسة، وأيقونة الشهيد القس مكسيموس الشنراوي، والذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهاده اليوم.