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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز قائمة رئيس الغرفة التجارية الحالي بشمال سيناء

زحام على لجان انتخابات
زحام على لجان انتخابات الغرفة التجارية بسيناء

أسفرت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء،  والتي أجريت السبت بمقر جمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش، تحت اشراف قضائي، عن فوز قائمة النائب عبد العزيز مطر ،  رئيس الغرفة التجارية الحالي وعضو مجلس النواب، بعد حصول أفراد القائمة على أعلى الأصوات. 


وقد ضمت  القائمة  الفائزة كل من :

محمد سليم قويدر   ، وإسماعيل أشرف  ، وشريف مصباح  ، وإسلام ناصر الشوربجي  ، وسعد الغول  ،  ومحمد أبو حمده ،   أعضاء.  

 

١٤ مرشحا:

 

وكان قد تقدم لانتخابات الغرفة بمحافظة شمال سيناء،  ١٤ مرشحا موزعين على قائمتين بواقع ٧ مرشحين لكل قائمة. 

حيث ضمت  القائمة  المنافسة كل من :
المحاسب عبدالله قنديل  رئيس الغرفة التجارية الأسبق ، وياسر عرابي، وحسين جلبانة، وعبد العزيز حركة، وعايش البصيلي، وحسن أبو هلله، ومحمود بشير البيك.

وكانت للانتخابات قد اجربت في مناخ يسوده الهدوء   وشهدت إقبال غير مسبوق من قبل .

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