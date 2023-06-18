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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمجمع المصالح .. محافظ بورسعيد يتفقد العمل بالمجمع الاسترشادي المطور

الغضبان .. الجهاز
الغضبان .. الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبو

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى،  للارتقاء بمستوى الخدمة ، في ظل ما تشهده المنظومة الادارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد ، رافقه خلال جولته اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

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وقام المحافظ ، بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفي المركز،  مشددا على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين،  والتطوير المستمر لمستوى الأداء، مشيرا إلى أننا نهدف في المقام الاول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء المواطنين ، وتحدث منهم عن مستوى الخدمات التي يتلقونها من خلال المجمع المطور،  و مدة تلقي الخدمات،  فضلا عن رضاهم عن مستوى الموظفين العاملين بالمركز ، كما تحدث معهم حول ٱرائهم عن التطوير الذي شهده المجمع الاسترشادي، و الفرق الذي لاحظوه في تطور مستوى الخدمات.

من جانبهم ، وجه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على التيسير عليهم، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات، معربين عن فخرهم بما شهده النظام الإداري في محافظة بورسعيد من تطور يأتي بالتزامن مع مختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، وخلال اللقاء، استمع المحافظ لعدد من الٱراء والطلبات للمواطنين، موجها بسرعة بحثها والاستجابة لها.

الغضبان .. الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق

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وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

جدير بالذكر أن الدور الأول من مجمع المصالح الحكومية تم تطويره ليضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.

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