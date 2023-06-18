محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول كارت ميزا لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ممثلا عن بنك مصر ، اليوم الأحد ، بروتوكول " كارت ميزا لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات " ، وايضا لتحويل المبالغ الخاصة ببدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات لبنك مصر، ليتم صرفها بالزيادة المقررة عبر ماكينات الصراف الٱلي وعن طريق كارت ميزا للمستحقين.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، و الأستاذة هند فهمي رئيس التجزئة المصرفية،و الأستاذ ماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع، والأستاذ جمال عيد القادر مدير عام مناطق فروع الصعيد والبحر الأحمر والقناة، والأستاذ محسن درويش مدير عام منطقة فروع القناة، وعبد السلام يونس مدير الادارة المركزية لنظم الأجور، وأشرف أنور مدير فرع بورسعید السلطان حسين، وتامر محمد نائب مدير عام الادارة المركزية لنظم الأجور، وإيمان العزوني مدير عام الشئون المالية والادارية.

و أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه تقرر زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20.٪ بداية من أول يوليو القادم ، لتصبح 60 جنيها بدلا من 50 جنيها ، ويستفيد منها أكثر من 35 ألف مواطن، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لممثلي بنك مصر على التعاون المثمر مع المحافظة في العديد من المجالات، لافتا أن بنك مصر تعد من اهم المؤسسات المصرفية بمصر، ولها دور كبير في العديد من المشروعات القومية .

ومن جانبه، توجه إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على ثقته الكبيرة في بنك مصر، مشيدا بما لمسه من تطور غير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة المجالات، قائلا أن محافظ بورسعيد حريص على اتخاذ القرارات التي تأتي في صالح المواطن، معربا عن سعادته بالتعاون مع محافظة بورسعيد في العديد من المجالات.

محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول " كارت ميزا لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعا IMG-20230618-WA0040 IMG-20230618-WA0043 IMG-20230618-WA0036 IMG-20230618-WA0042 IMG-20230618-WA0041 IMG-20230618-WA0044

جدير بالذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أعلن سابقا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لتصبح 57 جهة بدلا من 42 جهة